بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وتتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي:"الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة".

وجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، إذ أنها أقدمت على هذه الخطوة عام 2009 احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي عام 2020، أعادت حكومة الرئيسة جانين أنييز آنذاك العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT