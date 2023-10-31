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بيسكوف: سيتم تحليل أعمال الشغب في مطار محج قلعة لمنع تكرارها

أخبار روسيا

بيسكوف: سيتم تحليل أعمال الشغب في مطار محج قلعة لمنع تكرارها
Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أعمال الشغب التي شهدها مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية مؤخرا، سيتم تحليلها عن كثب لمنع تكرارها.

وقال بيسكوف: "سيتم تحليل أعمال الشغب التي شهدها المطار في داغستان بعد إجراء التحقيقات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المظاهر في المستقبل".

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ووجه الرئيس فلاديمير بوتين خلال ترؤسه مجلس الأمن الروسي الليلة الماضية الاستخبارات والسلطات الأمنية والمحلية، بالتصرف بحزم وفي الوقت المناسب لحماية النظام الدستوري والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وحماية السلم الأهلي والديني في روسيا.

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وكانت مجموعات من المحتجين قد اقتحمت مبنى مطار محج قلعة في "حملة تأييد للشعب الفلسطيني"، بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب "تقل لاجئين إسرائيليين"، روّجتها صفحة تحريضية على "تيليغرام" برعاية الاستخبارات الغربية ونظام كييف.

وأثاروا أعمال شغب في المطار، حيث اعتدوا على رجال الأمن هناك وفتشوا جوازات سفر ركاب الطائرة، وروّعوا المسافرين. 

المصدر: نوفوستي

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