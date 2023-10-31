بوتين: مصير روسيا ومستقبل الشعب الفلسطيني يقرره صراعنا

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن مساعدة الفلسطينيين تكون بمكافحة من يقف وراء هذه المأساة، وهم من تقاتلهم روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة، وليس بأعمال الشغب واستهداف الأبرياء.

وتابع الرئيس بأن روسيا إنما تقاتل مصدر تلك المأساة تحديدا، لا من أجل روسيا فحسب، وإنما من أجل من يسعون جاهدين لتحقيق الحرية الحقيقية. وألقى الرئيس باللوم في أحداث مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية على وكالات الاستخبارات الغربية، بتنظيم أعمال الشغب التي وقعت عقب وصول طائرة من إسرائيل، حيث استولى مئات الأشخاص على صالة الوصول بالمطار، بحثا عن مواطنين يهود بنية واضحة وهي ارتكاب أعمال خارج نطاق القانون بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، فيما وقع ضحية لذلك الركاب المحليون الأبرياء وضباط الشرطة الذين حاولوا استعادة النظام.

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وكان الرئيس قد أشار، في اجتماع عقد مؤخرا مع زعماء الطوائف الدينية، إلى استغلال الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى ضد روسيا، لزعزعة استقرار المجتمع الروسي متعدد الجنسيات والأديان وتقسيمه.

وفي اجتماع مجلس الأمن الروسي مساء أمس الاثنين قال بوتين: "إنهم يستخدمون مجموعة متنوعة من الوسائل للقيام بذلك كما نرى: الأكاذيب والاستفزازات والتقنيات المتطورة للعدوان النفسي والمعلوماتي".

ومن الجدير بالذكر أن تصرفات مثيري الشغب كانت موجهة من قبل قناة "تليغرام" خاصة لمستخدم مجهول، أعلن أولا عن موعد ومكان التجمع، وبعد ذلك قام بتحريض الجمهور على نحو واضح.

وأشار الرئيس كذلك إلى أن "الأحداث التي وقعت في محج قلعة انطلقت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وفي صدارة ذلك انطلاقا من أراضي أوكرانيا، على أيدي عملاء أجهزة الاستخبارات الغربية". وطرح بوتين سؤالا:

هل من الممكن مساعدة فلسطين من خلال محاولة مهاجمة التات (يهود الجبال في القوقاز) وعائلاتهم؟ بالمناسبة التات هم أمة فخرية في داغستان.

وتحدث الرئيس عن منظمي أعمال الشغب: "لا أتوقف أبدا عن الاندهاش من نظام كييف وأربابه، ممن يضعون ستيبان بانديرا على منصة تمثال ويصفقون للنازيين. واليوم، بقيادة الرعاة الغربيين، يحاولون التحريض على المذابح في روسيا. هل يعلم الغرب ما تفعله أجهزته الاستخباراتية؟ إنه ظلام دامس، ولا توجد طريقة أخرى لوصف الأمر".

وشدد بوتين على أن جذور الاضطرابات الداغستانية تنبع من المأساة التي تتكشف في فلسطين: "حينما تنظر إلى الأطفال الملطخين بالدماء، والقتلى من الأطفال، وإلى معاناة النساء وكبار السن، وكيف يموت الأطباء، بالطبع تنقبض قبضات يدك وتنفجر الدموع في عينيك، ولا يمكن التعبير عن ذلك بأي طريقة أخرى"، إلا أنه "لا ينبغي، ولا حق لنا، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نسترشد بالعواطف" وفقا للرئيس الروسي.

وتابع: "إن روسيا لا تشارك فقط في تشكيل عالم جديد، وهي ليست فقط أحد قادة هذه العملية، بل وأزيدكم من الشعر بيتا: إننا نقاتل من أجل مستقبلنا في ساحة المعركة. نقاتل باستمرار ونفقد رفاقنا. إن وراء مأساة الفلسطينيين، ووراء الصراع في أوكرانيا، وفي أفغانستان وسوريا، تقف النخب الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. هم من يزرعون قواعد عسكرية في كل مكان، ويريدون تقسيمنا من الداخل".

وقال الرئيس: "علينا أن نتذكر من يقف وراء مأساة الشرق الأوسط. اليوم، في رأيي، أصبح ذلك واضحا وجليا للجميع، فالعملاء أصبحوا يتصرفون بعلانية ووقاحة، والنخب الحاكمة الحالية في الولايات المتحدة وأتباعها هم المستفيدون الرئيسيون من عدم الاستقرار العالمي، يستخرجون منه ريع دمهم".

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ومساعدة الفلسطينيين، وفقا للرئيس، تكون بمكافحة من يقف وراء هذه المأساة. وقال: "نحن في روسيا نقاتلهم في إطار العملية العسكرية الخاصة. نقاتل هؤلاء بالتحديد لا من أجل أنفسنا فحسب، وإنما من أجل من يسعون جاهدين من أجل الحرية الحقيقية. ومن يدافعون حقا عن الحقيقة والعدالة، ويحاربون الشر والقمع، ويكافحون العنصرية والنازية الجديدة التي يشجعها الغرب، يقفون الآن على الجبهة بالقرب من دونيتسك وأفديفكا على نهر الدنيبر. إنهم جنودنا وضباطنا، واختيار الرجال الحقيقيين، والمحاربين الحقيقيين هم حمل السلاح والوقوف في صف الأخوة. وحينها يتقرر مصير روسيا والعالم أجمع، بما في ذلك مستقبل الشعب الفلسطيني".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا