تعليمات قديروف: 3 رصاصات في الهواء والرابعة في الجبين

أمر حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف قوات الأمن بإطلاق 3 رصاصات في الهواء، ثم الرابعة في الجبين مباشرة حال اندلاع أعمال شغب في الجمهورية.

وقد دعا قديروف قوات الأمن إلى اعتقال المحرضين على أعمال الشغب فورا، وإذا لم يرتدع المشاغبون مع ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء، فعلى القوات إطلاق "رصاصة في الجبين".

إقرأ المزيد

وتابع قديروف، موجها حديثه لممثلي وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي في الجمهورية، خلال اجتماعه بهم: "إذا كان هناك شخص واحد يخرج للمشاركة في أعمال شغب غير مرخصة، فاعتقلوه وألقوا به في السجن. أو أطلقوا ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء، وبعد ذلك، إذا لم يلتزم الشخص بالقانون، أطلقوا الرصاصة الرابعة في جبهته. لن يخرجوا بعد ذلك. وتلك تعليماتي".

وكانت مجموعة من المواطنين قد اقتحمت مبنى مطار محج قلعة بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب تنقل مواطنين إسرائيليين.

وحذرت السلطات في داغستان قبل ذلك من حدوث استفزازات تمت الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: نوفوستي