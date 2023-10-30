قديروف: لا يمكن أن نحذو حذو أعداء روسيا لتقويض الوضع من الداخل

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أنه لا يمكن أن يحذو المواطنون حذو أعداء روسيا لتقويض الوضع من الداخل.

وأضاف قديروف عبر قناته على تليغرام: "لا يمكننا التجمع وتحطيم المطارات بحثا عن أشخاص من قومية يهودية، لا يمكننا أن ندعو إلى العنف ".

وكانت هيئة الطيران الروسية قد أعلنت أمس الأحد إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل "محتجين مؤيدين لفلسطين" تسللوا إلى ساحة المطار عقب هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في داغستان إصابة 20 شخصا بسبب الاضطرابات التي وقعت في المطار، لافتة إلى أن بين المصابين شرطة ومدنيين.

وأشارت إلى وجود 10 إصابات طفيفة، فيما نقل 10 مصابين آخرين إلى المشافي لتلقي العلاج، بينهم إصابتان خطرتان.

وأعلن الأمن الروسي التعرف على أكثر من 150 مشاركا في أعمال الشغب التي وقعت في المطار، واعتقال 60 منهم.

ومن جانبه صرح رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، بأن "الشعب الداغستاني يتعاطف مع ضحايا الظالمين والسياسيين ويدعوا لتحقيق السلام في فلسطين".

وأكد أن ما حدث في المطار انتهاك صارخ للقانون، مشددا على أنه سيتم تقييم الموقف من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.

وأكدت هيئة النقل الجوي الروسية استئناف استقبال مطار محج قلعة بجمهورية داغستان الرحلات القادمة اعتبارا من فجر غد، بعد الأحداث التي شهدها "احتجاجا على قدوم طائرة من إسرائيل".

المصدر: RT