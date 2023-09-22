الأول من نوعه في العالم.. تمثال ضخم في بريطانيا تكريما للنساء المحجبات (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية في بريطانيا أنه تم الكشف عن تمثال ضخم ومنحوتة فنية مخصصة للنساء المحجبات في مدينة برمنغهام، بحيث يعتبر الأول من نوعه في العالم.

وأماطت مدينة بيرمنغهام، ثاني أكبر المدن في بريطانيا، اللثام عن التمثال، وذلك في سياق تكريم النساء المحجبات.

وتم تصميم المنحوتة الفنية الجديدة للاحتفال وتكريم النساء المحجبات، ويحمل هذا العمل الفني اسم "قوة الحجاب"، وهو من تصميم الفنان لوك بيري وسيتم تركيبه في منطقة سميثويك، في ويست ميدلاندز، شهر أكتوبر المقبل.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه "أول تمثال في العالم لامرأة ترتدي الحجاب".

Hijab statue to be installed in UK city of Birmingham pic.twitter.com/u7qJRayjj9 — The National (@TheNationalNews) September 18, 2023

كما أوضحت أن طول التمثال يبلغ خمسة أمتار، وتم تنفيذه بتكليف من شركة "Legacy West Midlands" وهي مؤسسة خيرية تحتفل بتراث مجتمعات المهاجرين في برمنغهام.

وأكد النحات الشهير لوك بيري في تصريحات نقلتها العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا أن النساء المحجبات "جزء لا يحظى بالتمثيل الكافي في مجتمعنا، ولكنه جزء مهم للغاية.. إنهن بحاجة إلى الرؤية، وهذا أمر مهم للغاية".

كما ذكر بيري، بأن التمثال الجديد يمكن أن يكون مثيرا للجدل، إلا أنه من المهم تمثيل كل من يعيش في بريطانيا، موضحا: "هناك احتمال أن تكون هذه القطعة مثيرة للجدل لأسباب عديدة مختلفة.. لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعترضون على الاختلافات التي لدينا في مجتمعاتنا.. مستقبل بلادنا يدور حول ما يوحدنا، وليس ما يفرقنا، ولهذا السبب من المهم أن يكون لدينا تمثيل في جميع أنحاء بريطانيا، لكل شخص يعيش هنا".

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المصدر: وسائل إعلام بريطانية