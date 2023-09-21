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"بلومبرغ": سويسرا تحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه

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Globallookpress x99ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أقر البرلمان السويسري قانونا يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.

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جاء ذلك وفق ما أفادت به "بلومبرغ" اليوم الخميس، حيث أقر البرلمان عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك ذلك الحظر.

وقد تم الترويج لهذا القانون من قبل حزب الشعب السويسري المحافظ، فيما تشير الوكالة إلى أن مسلمي البلاد انتقدوه خلال المناقشات.

المصدر: RT

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