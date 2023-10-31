الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء إنه هاجم أهدافا لـ"حزب الله" اللبناني في بلدات جنوب لبنان الحدودية.

وحسب ما أفاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد "هاجمت الطائرات المقاتلة قبل قليل البنى التحتية لتنظيم حزب الله" في الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن "من بين البنى التحتية التي تم الهجوم عليها وتدميرها أسلحة ومواقع يستخدمها التنظيم".

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון. pic.twitter.com/xlpDS6GnuG — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 30, 2023

وذكر مراسلنا مساء أمس الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين على بلدة طير حرفا جنوبي لبنان.

وأشارت مراسلتنا إلى تعرض أطراف بلدة مارون الراس في القطاع الاوسط بجنوب لبنان لقصف اسرائيلي بـ4 قذائف مدفعية، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي رمى قنابل مضيئة قبالة حولا (القطاع الأوسط جنوبي لبنان).

كما قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في علما الشعب وتسبب في أضرار مادية فيه، وتم استهداف الناقورة وعيتا الشعب بقذائف فسفورية (القطاعين الأوسط والغربي بالجنوب اللبناني)، فيما قصف بلدات أخرى على مدى بعد ظهر يوم أمس.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.‏

فقال في بيان له: "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة"، وأضاف في بيان آخر: "‏عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30-10-‌‏2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‌‏

‏كما ذكر في بيان ثالث: "عند الساعة 15:20 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجهة وحققوا إصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته".، وأعلن الحزب في بيان إضافي: "عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لثكنة برانيت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها وفي دشم الثكنة وحاميتها إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

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وفي إسرائيل قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT