قائد المنطقة الجنوبية يصدر أمرا لقواته بالهجوم على غزة (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لأمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يارون فينكلمان للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.

وجاء في مقطع الفيديو: "محطات قيادة المنطقة الجنوبية هنا القائد، ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة، هدفنا الوحيد هو الانتصار".

وأضاف: "مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار، سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم جيش الدفاع التي تربينا عليه، وعلى رأسها الالتزام بتحقيق المهمة والسعي للانتصار، سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم، سنقضي على العدو الآثم الذي يواجه أخوتي المقاتلين، سكان بئيري، وسديروت، ونير عوز، وكفار عزة وبلدات النقب الغربي ومعهم شعب إسرائيل برمته".

وشجع القائد الجنود الإسرائيليين بالقول: "الجميع ينظر إلينا الآن وكما أثق بكم هم يثقون بكم أيضا ويؤمنون بكم، أنتم جيل الانتصار، هنا القائد، توجهوا إلى مهامكم واضربوا العدو، انتهى".

المصدر: RT