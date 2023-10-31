"كتائب القسام" تستهدف برشقه صاروخية تل أبيب ونير إسحاق وقاعدة نيفاتيم (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف تل أبيب ومستوطنة نير إسحاق وقاعدة نيفاتيم بالصواريخ، ردا على استهداف المدنيين.

وقالت مراسلتنا إن اكثر من 80 صاروخا تم إطلاقها في الرشقات الأخيرة نحو المناطق الإسرائيلية.

قد أطلقت صافرات الإنذار في هرتسليا وكفار سابا وجفعات هن ورعنانا والبصرة وجليل يام.

وسمعت صفارات الإنذار في بيتح تكفا، ورمات غان، ورمات هشارون، وتل أبيب، وبني براك، وفي نيفي يمين، هود هشارون، نيفي يرق، شادي حامد، كفار سابا، جلجوليا وإليشما.

وقالت كتائب القسام إنها "للمرة الثالثة تقصف غوش دان ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

المصدر: RT + Ynet