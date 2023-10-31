متحديا قرار رابطة الدوري الإسباني.. كورتوا يواصل مساندته إسرائيل

وجّه تيبو كورتوا، حارس نادي ريال مدريد ومنتخب بلجيكا رسالة دعم لجنود الجيش الإسرائيلي، رغم قرار رابطة الدوري الإسباني عدم دعم إسرائيل في حربها على غزة.

وأبدت بعض جماهير الفرق الإسبانية على غرار أوساسونا، تعاطفا مع أهالي قطاع غزة وفلسطين في ظل أعمال العنف التي يعيشونها من قبل الجانب الإسرائيلي.

وليست المرة الأولى التي يقوم فيها كورتوا بدعم إسرائيل علنا، فبعد عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر الجاري، وفي منشور عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، قال: "أنا حزين جدا بسبب هذا الواقع المؤلم. أرسل حبي ودعمي لأصدقائي وأسرتي في إسرائيل، مع أملي أن ينتهي هذا الكابوس قريبا".

كورتوا، المتزوج من عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشال جيرزيج، لم يكتف بالدعم المعنوي، حيث كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن كورتوا وزوجته قدما تبرعات لصالح الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

סמ"ר עדי צור ז"ל היה לוחם בגדוד 51 של גולני, ונהרג ביום שבת השחור של ה-7 באוקטובר בקרב על כיסופים - תוך שהוא מסייע לחבריו הפצועים להימלט ומתריע למוצב על חדירת המחבלים.



סיפורו של עדי, אוהד ריאל, הגיע אל @thibautcourtois - ששלח למשפחה מסר מרגש בשמו ובשם המועדון 💜



יהי זכרו ברוך🕯️ pic.twitter.com/ub1rTx9Qzo — 🇮🇱 Madridista מדרידיסטה (@MadridistaCoil) October 29, 2023

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ولم يكتف كورتوا برسالة الدعم الأولى، والتبرع المالي الثاني، فعبر مقطع فيديو نشر مؤخرا، عبر الحارس البلجيكي عن تقديره للجندي الإسرائيلي عدي تسور الذي قتل في أحداث الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي مقطع الفيديو، أكد الحارس البلجيكي أنه سمع عن قصة عدي ووصفه بـ"البطل الحقيقي"، وبعث بأمانيه بالقوة والدعم لعائلة وأصدقاء الجندي الشاب.

معبرا عن تضامنه معه بصفته مشجعا للفريق الملكي، ومعربا عن ثقته بأن روح الجندي عدي ستكون معهم في لحظات الانتصارات والألقاب القادمة.

المصدر: arabicpost