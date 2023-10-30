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رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد دور العراق في منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط

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رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد دور العراق في منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط
Globallookpress LaPresse / Roberto Monaldo
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بحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للحكومة الإيطالية، يوم الاثنين، أن ميلوني أكدت على أن "العراق يلعب دورا حاسما في منع اتساع رقعة النزاع في المنطقة".

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية استعداد بلادها "للمساهمة في ضمان الأمن في المنطقة مع إشراك كافة الأطراف المعنية لمنع اتساع رقعة النزاع".

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وأطلعت ميلوني نظيرها العراقي على المعلومات حول المساعدات الإنسانية الإيطالية التي وصلت إلى مصر يوم الاثنين، لدعم السكان المدنيين في غزة.

وحسب البيان، أكد زعيما البلدين "أهمية الحفاظ على التنسيق في الأسابيع القادمة".

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تياني قد أعلن في وقت سابق أن إيطاليا أرسلت طائرة مساعدات إنسانية لسكان غزة، ليتم نقل الشحنة إلى مصر، ثم إلى معبر رفح على حدود قطاع غزة.

المصدر: تاس

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