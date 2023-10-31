الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين من لواء جفعاتي باشتباكات في غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء بمقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين من لواء جفعاتي أثناء الإشتباكات مع "حماس" في غزة .

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر معلومات عن جنديين من وحده جفعاتي قتلوا اليوم شمال غزة:

- الرقيب روعي وولف (روي وولف) 20 عاماً من رمات غان، مقاتل في لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب لافي ليبشيتز، 20 عاما، من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وتخوض الفصائل الفلسطينية معارك حامية مع الجيش الإسرائيلي الذي قرر توسيع عمليته البرية في غزة، وتتصدى له في كمائت وعمليات عديدة أعلنت عنها كتائب "القسام" و"سرايا القدس".

وقد دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT