البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تقترح زيادة التمويل لمنظمة "أونروا"

اقترحت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، زيادة ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في ضوء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء اقتراح زابولوتسكايا خلال إحاطة قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مجلس الأمن الدولي.

وقالت: "نود أن نعرب عن امتناننا الخاص للسيد غراندي على لفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية التي تتكشف نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكمساهمة عملية، من بين أمور أخرى، تدعو روسيا إلى زيادة حصة الميزانية العادية في نفقات الأونروا وندعو جميع الدول إلى دعم هذه المبادرة".

وأشارت نائبة المندوب الروسي الدائم، إلى أن "روسيا قدمت دائما مساهمات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي مستعدة للقيام بذلك الآن".

وأشارت إلى أن "فرصتنا بهذا المعنى محدودة بسبب القيود الأحادية التي نطالب برفعها وإتاحة الفرصة لنا لتحويل الأموال لهذه الأغراض".

ومن الجدير ذكره، أنه وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

ويعاني قطاع غزة من ويلات الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم 25 على التوالي، وفي ظل مطالبة الجيش الإسرائيلي للسكان والمنظمات الدولية العاملة في شمال غزة بمغادرته، تعطلت أعمال منظمة "أونروا" في ذلك الجزء من القطاع، الأمر الذي زاد من المعاناة الإنسانية.

المصدر: RT