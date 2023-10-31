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مسؤول مصري يتحدث عن إجراء إسرائيلي لمنع وتأخير دخول المساعدات لغزة

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري يتحدث عن إجراء إسرائيلي لمنع وتأخير دخول المساعدات لغزة
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قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الشعب الفلسطيني لا يقبل التهجير من أرضه.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال كلمته أمام معبر رفح، مصر "لن تكون وطنا مصطنعا لأي أحد"، لافتا إلى أن "إسرائيل تفتش شاحنات المساعدات ببطء لمنع وصولها لأهالي غزة.. حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء". 

وفي وقت سابق، قال رشوان في تصريحات تلفزيونية إن الوعي الفلسطيني مرتبط بالأرض ولا يمكن أن يقبل الفلسطيني بمغادرة أرضه.

وأضاف "الفلسطينيون لم يقبلوا الاندماج والحصول على أي جنسية أخرى، كما أن جامعة الدول العربية حظرت على الفلسطيني الحصول على جنسية دولة عربية أخرى حتى لا تنتهي القضية الفلسطينية".  

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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