سيناتور أمريكي يسمي الجهة "الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب" (فيديو)

انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام الأمم المتحدة ووصفها بأنها "الهيئة الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب"، بعد أن أصدرت قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

وردا على تبني المنظمة المكونة من 193 عضوا القرار غير الملزم دعا إلى "هدنة إنسانية" في غزة يوم الجمعة بأغلبية 120 صوتا مقابل 14، قال غراهام: "دعوني أخبركم أن الأمم المتحدة الآن، هي الهيئة الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب".

وأضاف: "مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد أن ذبح شعبها بطريقة أكثر وحشية من النازيين، وقطع رؤوس الأطفال، واغتصاب النساء أمام والديهن.. الأمم المتحدة مخطئة"، معتبرا أن "الوقت الذي سيتم فيه التوصل إلى وقف لإطلاق النار هو عندما تتوقف حماس عن كونها تهديدا لإسرائيل. عند ذلك فقط سيكون هناك وقف لإطلاق النار".

Here’s when we will have a ceasefire:



When Hamas ceases to be a threat to Israel. pic.twitter.com/0LdluXDWkD — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 31, 2023

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد فشل حتى الآن في تبني أي مشروع قرار قدم من جانب روسيا أو الدول الأخرى، بشأن قطاع غزة، حيث لم يتمكن أعضاء المجلس من تجاوز الخلافات بشأن مختلف النقاط، بما فيها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي تعارضه واشنطن.

وقد وجه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سؤالا إلى الجانب الأمريكي حول سبب رفض واشنطن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا: "أين تعاطفكم مع المدنيين الذي تعبرون عنه في أثناء كل جلسة للمجلس حول أوكرانيا؟ مع أن حياة المدنيين في أوكرانيا لم تعرّض لمثل هذه المخاطر التي تواجه الفلسطينيين في غزة".

المصدر: RT