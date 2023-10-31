"حزب الله" ينشر مشاهد من استهدافه موقعا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)

"عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من "استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو علق عليه قائلا: "مشاهد من إستهداف المقاومة الإسلامية لموقعي جيش العدو الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".

ومساء اليوم، أعلن "حزب الله" عن مقتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات شنها مقاتلوه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى"، كاشفا "خسائر" الجيش الإسرائيلي في هذا التصعيد الأخير بين الجانبين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT