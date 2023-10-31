"كتائب القسام" تنشر مشاهد من الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي غرب "إيرز" يوم الأحد الماضي (فيديو)

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من الاشتباكات بين عناصرها والقوات الإسرائيلية التي توغلت غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر.

وشهد قطاع غزة عدة اشتباكات يوم الأحد بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

وقالت كتائب القسام، إنها تخوض "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اشتبك مع مقاتلين في منطقة الشاطئ قرب زيكيم، وفي مناطق أخرى لم يحددها.

المصدر: RT