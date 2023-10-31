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ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية
AP
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 123 شخصا.

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وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن الطفل محمد عبد القادر خراز، البالغ من العمر 14 عاما، توفي متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية زواتا بقضاء نابلس.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع 9 إصابات بالرصاص بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في طوباس شمالي الضفة.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة في مدن الضفة الغربية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT

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