الجيش الإسرائيلي يفجر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" (فيديو)

فجر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منزل نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري، في بلدة عارورة شمال رام الله بالضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال العشرات من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات في واشتباكات في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

وتشهد مدن الضفة مداهمات واقتحامات مستمرة من طرف القوات الإسرائيلية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي واسع على قطاع غزة، بعد إطلاق حركة "حماس" مطلع الشهر الجاري عملية "طوفان الأقصى".

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر:RT