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كتائب القسام تعلن الآن عن توجيه ضربة صاروخية على تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية
AFP
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في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 317 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية

هذا وأعلنت كتائب "القسام" اليوم الخميس أنها تقدر عدد الأسرى الإسرائيليين "الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".

وقد دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7  أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص.

المصدر: RT

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