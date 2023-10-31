الأردن يسير 6 شاحنات من الأدوية والاحتياجات الطبية إلى الضفة الغربية

سير الأردن اليوم الثلاثاء 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى الضفة الغربية، عبرت جسر الملك حسين.

وقال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين لـRT إن "المساعدات الطبية للأهل في الضفة الغربية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بدعم وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية؛ نتيجة التضييق والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".

وقال وزير الصحة فراس الهواري إن شحنة الأدوية والمساعدات الطبية تشمل الأدوية والمعدات والمضادات الحيوية، والمستهلكات الطبية التي تستخدم في العمليات والإسعافات الطارئة.



وكان مجلس الوزراء خصص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدات الطبية والدوائية إلى الضفة الغربية في إطار المساعدات الإنسانية المستمرة إلى الضفة وقطاع غزة.

المصدر: RT + "عمون"