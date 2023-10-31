الخارجية الفرنسية تعلن مقتل طفلين يحملان الجنسية الفرنسية شمال قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن طفلين يحملان الجنسية الفرنسية قتلا شمال قطاع غزة، فيما أصيب طفل ثالث ووالدته، خلال القصف.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان: "خلال القصف على قطاع غزة، قتل طفلان فرنسيان وأصيبت والدتهما والطفل الثالث.. لقد تلقت فرنسا الخبر بحزن عميق".

وأضافت: "في الوقت الحالي، لسنا قادرين على التحقق من وضع هذه العائلة، ولم تتصل القنصلية الفرنسية في القدس بعد للتحقق".

وأشارت الوزارة إلى ضرورة "هدنة إنسانية فورية" لتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبكل الطرق السريعة.

كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تخطط لإجلاء حوالي 170 مواطنا في المستقبل القريب.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، ارتفاع عدد القتلى الحاملين للجنسية الفرنسية في إسرائيل، إلى 35 شخصا.

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.

ومع دخول الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع النزاع في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا.

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المصدر: نوفوستي