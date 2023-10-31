خبير يحذر من تحركات لتغييب الوعي في مصر والعالم العربي بشأن ما يجري في غزة

كشف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد عبود مدرس اللغة العبرية وآدابها بجامعة عين شمس المصرية، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحاول تغييب الوعي العربي.

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وأضاف الدكتور عبود، عضو الفريق المصري الذي تولى ترجمة وثائق حرب أكتوبر التي صدرت في 8 أجزاء عن المجلس القومي للترجمة في مصر في تصريحات خاصة لـRT قائلاً إن إسرائيل ليست واحة الديمقراطية كما تزعم دائما، وإن الرقابة العسكرية بالجيش الإسرائيلي تتحكم في كل سطر ينشر عبر وسائل الإعلام العبرية.

وحذر عبود من مصطلحات عبرية تستخدمها إسرائيل وتسعى لنشرها في الصحافة العربية مثل "جبل الهيكل" و "يهودا والسامرة" و "المخطوفين"، مؤكدا أنها مصطلحات صهيونية تغزو الإعلام العربي.

وفي السياق نفسه كان قد تحدث عبود في ورشة عمل بعنوان "مهارات الترجمة الصحافية عن العبرية" بجامعة عين شمس عن إشكاليات الترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية، محذرا من السقوط في فخ المصطلحات الإسرائيلية.

وضرب عبود مثالا على ذلك قائلا: "قُل اغتيال الفلسطينيين ولا تقل إحباطا موضعيا"، كما تروج الآلة الإعلامية الصهيونية.

وكانت قد أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن تنظيم ورشة عمل بعنوان "مهارات الترجمة الصحفية من العبرية إلى العربية" في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وحالة المتابعة اليقظة لكل ما يبدر عن الإعلام الإسرائيلي في هذه الآونة.

وتناولت الورشة وفقا للدكتور محمد عبود إشكاليات الترجمة عن العبرية في الصحافة والإعلام العربي بدءا من مشكلات ترجمة المصطلحات الصهيونية وتعريبها، وتخليص النصوص المترجمة من السردية الإسرائيلية المنحازة والملونة، مع الحفاظ على الأمانة ودقة الترجمة.

وأضاف د. محمد عبود أن الورشة تستهدف تأهيل جيل جديد من المترجمين القادرين على خدمة قطاعات الدولة المختلفة في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.

وجاءت ورشة العمل برعاية الدكتورة غادة فاروق، القائمة بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية جامعة رئيس قسم اللغة العبرية وآدابها.

وصرحت الأستاذة الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب أن الورشة سوف تكون الأولى في هذا المضمار لكنها لن تكون الأخيرة، وأن الورشة تتفق مع رسالة كلية الآداب جامعة عين شمس في التعاطي مع قضايا الوطن، وقضايا الأمة العربية. وبالأخص في ما يتعلق بالشؤون الإسرائيلية التي تمتلك فيها كلية الآداب تاريخا طويلاً من مواجهة الآخر، وكشف مخططاته.

وأضافت د. حنان كامل إلى أن الورشة ترمي إلى تحقيق بعض الأهداف منها: أن يدرك الطالب المفاهيم الأساسية للترجمة والمصطلحات المستخدمة في مجال الترجمة الإعلامية عن العبرية. وأن يفهم الطالب بعض متغيرات مجال الإعلام ومدي تأثيره علي السوق. وأن يكتسب الطالب مهارة سرعة البحث عن المصطلحات المتخصصة في مجال الدراسات الإسرائيلية. وأن يكون الطالب مسردا متخصصا باللغة العربية خاليا من مصيدة المصطلحات الإسرائيلية المنحازة.

المصدر: RT