وزير مصري سابق يعلق على مدى تأثير إغلاق حقول الغاز الإسرائيلي على الشرق الأوسط

علق وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال على مدى تأثير إغلاق حقول الغاز الإسرائيلي على الشرق الأوسط.

وخلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "بالورقة والقلم"، أكد أسامة كمال أن إغلاق حقول الغاز الإسرائيلي لا يؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط أو أوروبا، مثلما تحاول إسرائيل أن تصدر للرأي العام الدولي، في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية.

وأضاف كمال أن مصر كانت تصدر الغاز إلى تل أبيب، إلى أن اكتشفت تل أبيب وجود فائض في الإنتاج، فتم إدخال الإنتاج الإسرائيلي على شبكة مصر للغاز، وتم إعداد منتدى شرق المتوسط، وخلقت مصر حالة من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي.

وأشار وزير البترول المصري الأسبق إلى أن كثرة الأحمال الكهربائية في مصر خلال فصل الصيف، أدت إلى استهلاك الغاز بنسبة غير مسبوقة، والموازنة لم تكن تسمح بإعداد اعتمادات مالية لشراء الغاز.

وأوضح أسامة كمال أن الساعة (أو الساعتين) التي تقطع فيها الكهرباء توفر على الدولة 300 مليون دولار شهريًا.

كما توقع كمال أن تنتهي موجة الحر الحالية خلال هذا الأسبوع، وتعود درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي، وبالتالي يتم تخفيف انقطاع الكهرباء.

المصدر: "المصري اليوم