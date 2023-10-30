مصر.. الحكومة توضح سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد

أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء كثيرا مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الخشن أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المتحدث الرسمي "حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".

المصدر: RT