مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر والصالحاني جنوبي لبنان

أفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء غارة على أطراف بلدة ياطر وأخرى على بلدة الصالحاني في القطاع الغربي لجنوبي البلاد، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت مراسلتنا أن الطيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف على طول الحدود اللبنانية وتحديدا في القطاع الغربي، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في المقر الرئيسي لقوات "اليونيفيل" في رأس الناقورة لأكثر من مرة عند ساعات الفجر الأولى.

وقالت إنه في هذه الاثناء يتم تسيير دوريات تابعة لـ"اليونيفيل" والجيش اللبناني على الحدود الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منطقة طير هرما الواقعة بين ⁧‫ياطر‬⁩ وجبال البطم، وشن غارة ثانية على منطقة تقع بين يارون⁩ ورميش⁩.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت "عددا من البنى التحتية العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق نار باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "من بين البنى التحتية التي تعرضت للهجوم عدة مواقع عسكرية لمنظمة حزب الله".

المصدر: RT