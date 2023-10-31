الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات جديدة من معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الاثنين، أنها تسلمت 26 شاحنة مساعدات قادمة من معبر رفح المصري، ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات المستلمة إلى 144.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "تسلمنا مساء اليوم 26 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية".

وأضاف البيان: "ووصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 144 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".

ويوم الأحد الماضي، قال مسؤول حكومي أمريكي رفض الإعلان عن هويته لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن إسرائيل ملتزمة بالسماح بدخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا، وهو العدد الذي أكدت الأمم المتحدة على ضرورة توفيره للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين

أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى أكثر من 8300، منهم قرابة 4000 طفل، وأصيب ما لا يقل عن 20 ألفاً أخرين.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT