الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف قائد في "حماس" بقصف مخيم جباليا والحركة تنفي ذلك

أكد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ريتشارد هيشت لشبكة "سي إن إن"، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن شن غارة على مخيم جباليا، زاعما أنها كانت تستهدف قائدا كبيرا من حركة "حماس".

ومن جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردا على تصريحات المتحدث باسم الجيش، أن "حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود أحد قادة حماس في جباليا مكان المجزرة كاذب ولا أساس له".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عصر اليوم الثلاثاء، غارة جوية دموية استهدفت منطقة سكنية مكتظة بالمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 400 شخص بحسب وزارة الصحة.

وأشارت وزارة الداخلية بغزة إلى أن "20 منزلا دمرت بالكامل جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حيا سكنيا في مخيم جباليا"، وقال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، الدكتور عاطف الكحلوت، إن "مئات القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفى ولا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض".

وقال الدكتور محمد الرن من المستشفى الإندونيسي الذي استقبل العديد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي: "ما ترونه هو مشهد لا يمكن لأحد أن يتخيله: شهداء جرحى، وجثث متفحمة بالمئات، المرضى والجرحى متواجدون على الأرضيات والأسرة والممرات ومنطقة الاستقبال، كل ما يمكننا فعله هو الاستمرار في استقبالهم. معظم الإصابات ناجمة عن المتفجرات وإصابات الرأس وبتر الأطراف".

المصدر: RT