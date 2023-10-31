مراسلنا: ضغط شعبي للإفراج عن أعضاء في "حماس" مسجونين في ليبيا

أفاد مراسل RT بأن القضاء الليبي سينظر اليوم الثلاثاء بالطعون المقدمة في الأحكام الصادرة على 4 أعضاء بحركة "حماس" مسجونين في ليبيا.

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وأشار مراسلنا لوجود مطالبات وضغط شعبي للإفراج عن أفراد الحركة، تضامنا مع فلسطين وغزة.

وكانت محكمة جنايات طرابلس قد أصدرت في فبراير 2019 أحكاما بالسجن بحق 4 عناصر في "حماس" تتراوح بين 17 و22 عاما، بتهم "إفشاء أسرار تخص أمن الدولة الليبية، وإرسال تقارير تمس بأمن البلاد".

وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT