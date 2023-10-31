المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ما ورد في رسالة مدير مكتب نيويورك هي آراء شخصية

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيانا توضيحيا بشأن ما ورد في رسالة الاستقالة التي بعث بها مدير مكتب نيويورك كريغ مخيبر، مشيرة إلى أنها تعبر عن آرائه الشخصية.

وقالت المفوضية في بيان: "ردا على الاستفسارات الصحفية والمعلومات المضللة المتداولة في وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، تود مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توضيح ما ورد في رسالة السيد كريغ مخيبر".

وأضاف البيان: " في مارس 2023، أبلغ الموظف بمكتب نيويورك كريغ مخيبر، الأمم المتحدة بتقاعده الوشيك. والآراء الواردة في الرسالة التي تم نشرها اليوم هي الآراء الشخصية للموظف الذي سيسري تقاعده غدا".

وأشار البيان إلى أن موقف المكتب بشأن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ينعكس في تقاريرنا وبياناتنا العامة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

كما أوضح مخيبر عشر نقاط أساسية يجب على المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل بها تلخصت في: (العمل المشروع للقضية الفلسطينية وإخضاع إسرائيل للقانون الدولي، إيضاح رؤية الأمم المتحدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إنشاء دولة واحدة على أساس حقوق الإنسان، مكافحة الفصل العنصري، حق العودة والتعويض، الحقيقة والعدالة، نزع السلاح الإسرائيلي، تحديد الدول الوسيطة حسب أهليتها، فتح أبواب التضامن).

المصدر: RT