نتنياهو.. تيمنا بالولايات المتحدة لن نوافق على وقف إطلاق النار في غزة!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة، لأن ذلك سيعني خسارة إسرائيل أمام حركة "حماس".

وأضاف نتنياهو لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أريد أن أوضح موقف إسرائيل في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، فمثلما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد الهجوم الياباني عام 1941 على قاعدة بيرل هاربر، أو بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، فإن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد هجوم حركة حماس الإرهابي الذي وقع في الـ7 من أكتوبر الجاري".

وأكد أن "الدعوة إلى وقف إطلاق النار، هي بمثابة دعوة إسرائيل لتهزم طوعا أمام حماس، والاستسلام في وجه الإرهاب والهمجية، وهذا لن يحدث".

ووفقا لنتنياهو، شكلت إيران "محور الإرهاب من خلال تسليح وتدريب وتمويل حماس في قطاع غزة، ومنظمة حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن والجماعات الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط وخارجه".

وبحسب نتنياهو فإن إسرائيل "من خلال محاربتها لحماس وإيران فإنها تحارب أعداء الحضارة ذاتها".

ودعا نتنياهو "الدول المتحضرة" إلى دعم إسرائيل، مشددا على أنه في حال "انتصرت حماس ومحور الشر الإيراني، فإن تلك الدول المتحضرة ستكون هدف الإرهابيين التالي".

المصدر: تاس