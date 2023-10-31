"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بمسيريتن وإصابتها بشكل مباشر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي العراق بطائرتين مسيرتين، مؤكدة إصابة اهدافها بشكل مباشر.

وسبق أن استهدفت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء يوم الاثنين قاعدة "عين الاسد" برشقة صاروخية، مؤكدة إصابة اهدافها بشكل مباشر.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والعراق والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في كلا البليدن على حد سواء.

كما تعرضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأعلن البنتاغون يوم الخميس أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا، متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات.

المصدر: RT