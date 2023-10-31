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رئيس الحكومة المصرية يتفقد الكتيبة 101 بالجيش المصري على حدود فلسطين

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رئيس الحكومة المصرية يتفقد الكتيبة 101 بالجيش المصري على حدود فلسطين
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وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل قليل إلى مقر الكتيبة 101 شمال سيناء، يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء.

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وتتواجد الكتيبة 101 في منطقة حدودية مع فلسطين محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية، وهي منطقة الأحراش المحمية الطبيعية والتى يتعذر البناء عليها، وهي المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح.

والكتيبة 101 محط أنظار الجميع لأهميتها الاستراتيجية كمقر لقيادة القوات المنتشرة في العريش والشيخ زويد ورفح، ولذلك هي على تواصل دائم مع غرفة عمليات القوات المسلحة المصرية الرئيسية وتنال اهتمام القيادة العامة بالزيارات، إذ يقوم أفرادها بدور مهم.

المصدر: RT

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