مصدر لـRT: عبور 60 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى معبر العوجة لإدخالها لقطاع غزة

قال مصدر لـRT إن 60 شاحنة مساعدات دخلت من معبر رفح إلى معبر العوجة في طريق إدخالها لقطاع غزة.

وسبق أن ذكرت مراسلتنا في القاهرة الاثنين، أن السلطات المصرية تجهز الدفعة الثامنة من المساعدات بواقع 60 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية ومياها وأغذية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الاثنين تسلمها 26 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات المستلمة إلى 144 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

ويوم الأحد الماضي، قال مسؤول حكومي أمريكي رفض الإعلان عن هويته لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن إسرائيل ملتزمة بالسماح بدخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا، وهو العدد الذي أكدت الأمم المتحدة على ضرورة توفيره للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8300 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT