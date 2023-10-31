كيربي: لن نؤيد أي نقل قسري للفلسطينيين إلى خارج غزة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لن تؤيد أي نقل قسري للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إلى أن 66 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر أكبر عدد يومي من شاحنات المساعدات حتى الآن، لكن هذا لا يكفي لتلبية احتياجات السكان، وهناك عشرات الشاحنات بانتظار السماح لها بدخول القطاع.

وأضاف: "نحن نتابع هذا الأمر عن كثب ونأمل أن تدخل (القطاع)".

وأكد: "نواصل ضغوطاتنا من أجل استئناف توفير الخدمات الحيوية، بما فيها المياه والوقود"، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لإدخال الوقود في الأيام القادمة إذ إن المخزون الحالي على وشك النفاد.

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وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى ضمان خروج آمن للمدنيين من غزة، الراغبين في المغادرة، مؤكدا: "نود أن نكون واضحين أننا لن نؤيد أي نقل قسري للفلسطينيين إلى خارج غزة".

وبشأن دخول الوقود للقطاع، أكد كيربي: "نحن نعمل مع إسرائيل من أجل ضمان ترتيب الأمور حتى يكون من الممكن إدخال الوقود".

وأشار إلى أن بعض الجمهوريين في الكونغرس يعتقدون أن السماح بدخول الوقود سيكون بمثابة "مساعدة حماس". وقال: "ولكن أود أن أكون واضحا جدا بهذا الصدد، نحن لم نر أي دليل على أن حماس وضعت يدها على أي مساعدات إنسانية تم نقلها... وهي تأتي من تلك الشاحنات الأممية إلى المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لتوصيلها إلى سكان غزة".

وأشار مع ذلك إلى أن هناك "مخاوف مشروعة" لدى إسرائيل بشأن إمكانية وقوع الوقود في أيدي حماس.

المصدر: RT