"حزب الله" يعلن قصف قوة إسرائيلية بالصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عناصره كمينا نصبته قوة إسرائيلية على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي بالصواريخ الموجهة، ‏وسقوط جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان صادر عن "حزب الله": "عند الساعة (12:22) من ظهر يوم ‏الثلاثاء وبعد ‏رصد دقيق من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ‏على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي، فقامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور ‏باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها ‏وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

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وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن ‏استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وتجهيزاته الفنية والتجسسية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT