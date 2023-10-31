داخلية غزة تكشف عن خطة الجيش الإسرائيلي في القطاع: فصل الشمال عن الجنوب

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن القوات الإسرائيلية تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، لافتا إلى دخول القوات الإسرائيلية من منطقة شمال غرب غزة.

وأضاف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، إلى جانب تواجد آليات عسكرية بمنطقة الكرامة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، أسفر عن محو مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تمنع منذ 25 يوما دخول الوقود إلى القطاع، ما أدخل القطاع المحاصر في كارثة إنسانية كبيرة جدا، مطالبا بإدخال الوقود إلى القطاع فورا ووقف الإجرام الإسرائيلي".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8300 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT