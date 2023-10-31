 
مباشر
عاجل
مراسلنا: 50 قتيلا وعشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفى الأندونيسي جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

داخلية غزة تكشف عن خطة الجيش الإسرائيلي في القطاع: فصل الشمال عن الجنوب

أخبار العالم العربي

داخلية غزة تكشف عن خطة الجيش الإسرائيلي في القطاع: فصل الشمال عن الجنوب
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbyi

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن القوات الإسرائيلية تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، لافتا إلى دخول القوات الإسرائيلية من منطقة شمال غرب غزة.

وأضاف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، إلى جانب تواجد آليات عسكرية بمنطقة الكرامة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، أسفر عن محو مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تمنع منذ 25 يوما دخول الوقود إلى القطاع، ما أدخل القطاع المحاصر في كارثة إنسانية كبيرة جدا، مطالبا بإدخال الوقود إلى القطاع فورا ووقف الإجرام الإسرائيلي".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8300 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا