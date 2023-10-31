"حماس": نثمن موقف بوليفيا بقطع العلاقات مع الكيان المحتل وندعو الدول العربية والإسلامية لذلك أيضا

ثمنت حركة "حماس"، موقف السلطات البوليفية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ودعت الدول العربية والإسلامية "المطبعة" لحذو حذو بوليفيا وقطع العلاقات مع "الكيان المارق".

وقالت "حماس" في بيان: "نثمن عاليا قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل، ونجدد دعوتنا لدولنا العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق".

وأضافت: "نثمن عاليا الموقف الشجاع لحكومة بوليفيا والتي قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل في ضوء عدوانه الفاشي وجرائمه ومجازره البشعة بحق شعبنا في قطاع غزة".

و"إننا نجدد دعوتنا للدول العربية والإسلامية المطبعة إلى قطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق، انتصارا لقيم الإنسانية ورفضا لما يقترفه هذا الكيان المجرم بحق الأطفال والمدنيين العزل".

هذا وأعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر يوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

ويأتي ذلك في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة ما أسفر عن مقتل أكثر 8500 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع كل دقيقة، بالإضافة إلى جرح وتشريد مئات الآلاف في القطاع.

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم اكبر كثافة سكانية في القطاع.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.

المصدر: RT