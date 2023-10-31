إيران تشيد بالدعم القطري للشعب الفلسطيني

أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان بالدعم القطري للشعب الفلسطيني، وذلك خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وأكد عبد اللهيان على قوة الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي، وعجز الأخير عن مواجهتها، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة "نتيجة القصف الهمجي الإسرائيلي".

وحذر من "تبعات الجرائم الحربية التي ترتكبها إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية:، مؤكدا على أهمية وحدة مواقف الدول الإسلامية في دعم الفلسطينيين، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية ومؤثرة لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفك الحصار.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "استمرار الجرائم الإسرائلية سيؤدي إلى زيادة ردود الأفعال والتوترات وتوسيع نطاق النزاعات الإقليمية"، منوها إلى أن "فصائل المقاومة لا يمكنها الصمت عن جرائم إسرائيل والدعم الأمريكي الشامل لها".

وأكد عبد اللهيان على "ضرورة استثمار الفرص السياسية الأخيرة لإيقاف الحرب"، مشيرا إلى أنه لو "خرجت الأوضاع عن السيطرة لن تسلم كل الأطراف من تبعاتها".

من جانبه، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أهمية استمرار المشاورات الثانئية في صيانة أمن المنطقة مع إيران، وأشار إلى أن "الجرائم الإسرائلية مرفوضة من قبل كافة الشعوب في العالم".

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير خارجية إيران إلى قطر خلال الأسبوعين الماضيين، والتي تأتي بسبب تدهور الوضع الإنساني في الأراضى الفلسطينية.

ويلتقي عبد اللهيان خلال هذه الزيارة أيضا، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيلي.

المصدر: RT