أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تعرف جيدا السعر الحقيقي لجهود الغرب ودموع التماسيح التي يذرفها حول الأزمة الأوكرانية.

وأوضح نيبينزيا خلال خطاب في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، قائلا: " نحن نفهم تماما السعر الحقيقي للجهود، ودموع التماسيح التي تذرفها الدول الغربية، تلك التي تحاول التخلص منها اليوم.. لا يمكن حتى أن تتخيل كيف تبدو الجهود بسخرية في الشرق الأوسط، وفي إفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وقال نيبينزيا: "أظهر الغرب بالفعل ازدواجية معايير بشأن الوضع في الشرق الأوسط".

وأضاف: "بدلا من هذا الأداء الساخر، افعلوا شيئا جيدا للشعب الأوكراني، وتجنبوا اعطاء النظام النازي الجديد في كييف التضحية بالخطط الجيوسياسية التي لا يمكن تحقيقها في الولايات المتحدة الأمريكية".

هذا وقال الرئيس فلاديمير بوتين، إن مساعدة الفلسطينيين تكون بمكافحة من يقف وراء هذه المأساة، وهم من تقاتلهم روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة، وليس بأعمال الشغب واستهداف الأبرياء.

كما ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شعر بالغضب من نتائج زيارته لواشنطن في سبتمبر، بسبب فقدان اهتمام الحلفاء الغربيين بكييف، مؤكدة نقلا عن أحد مسؤولي نظام كييف، أن زيلينسكي، يخدع نفسه بشأن الوضع على الجبهة، كما يخشى مساعدوه إخباره بالحقيقة حول ذلك.

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المصدر: RT + "تاس"