قال مستشار ترامب السابق والعقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور إن روسيا ستحرر خاركوف شرق أوكرانيا، وأوديسا جنوب غربها مع مرور الوقت.

جاء ذلك في حوار ماكغريغور مع قناة "ستيفن غاردنر" على موقع "يوتيوب"، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد القتال مع جيرانه، ولا يريد مهاجمة بولندا، وإنما يريد إنهاء الحرب من خلال السيطرة على الأراضي الروسية تاريخيا. لهذا "سوف يحرر الروس خاركوف وأوديسا، وسيحدث هذا مع مرور الوقت".

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وعاد ماكغريغور وأكد على أن بوتين "لا يريد القتال مع الغرب أو (الناتو)، لكنه يريد وقف المزيد من القمع تجاه الشعب الروسي".

وبحسب الخبير، من المهم للرئيس الروسي أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، وتابع: "إن روسيا لن تتحمل ما فعلناه خلال السنوات العشر الماضية في أوكرانيا، ولن يسمح بوتين بأوكرانيا بأن تصبح حصنا للنفوذ الأمريكي، لأن روسيا لا ينبغي أن تعيش تحت التهديد".

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد حاولت التقدم في اتجاهات دونيتسك الجنوبية وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ 4 يونيو الماضي، من خلال إلقاء ألوية قتالية دربها "الناتو" وبأسلحة غربية. ووفقا لبوتين، فقدت أوكرانيا خلال هذا الوقت أكثر من 90 ألف شخص، وحوالي 600 دبابة، وما يقرب من 1900 مدرعة، لهذا فقد فشل الهجوم الأوكراني المضاد بالفعل، فيما تقوم القوات الروسية بتحسين مواقعها على طول الجبهة بأكملها.

المصدر: نوفوستي