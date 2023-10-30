"تايم": مساعدو زيلينسكي يخشون إخباره بالحقيقة بشأن الوضع على الجبهة

أكدت مجلة "تايم" نقلا عن أحد مسؤولي نظام كييف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخدع نفسه بشأن الوضع على الجبهة، كما يخشى مساعدوه إخباره بالحقيقة حول ذلك.

ونقلت المجلة عن أحد أقرب مساعدي زيلينسكي، قوله: "إنه يخدع نفسه.. لم تعد أمامنا خيارات أخرى، ولم نر أي تحقيق لأي نجاحات تذكر، لكن نحاول أن نخبره بالأمر".

وأوضحت المجلة أن "ثقة زيلينسكي في تحقيق نجاحات، على الرغم من الإخفاقات في العمليات العسكرية، تثير بالفعل قلق بعض مستشاريه، كما أكد مساعدوه أن عناده يعيق محاولة فريقه التوصل إلى استراتيجيات وأفكار جديدة، وإمكانية مناقشة اتفاق سلام مع روسيا".

وأكدت المجلة أن "نظام كييف يرى فقدانا كاملا للاهتمام من طرف الحلفاء الغربيين، وكذلك على مستوى الدعم الدولي".

هذا وصرح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، أن الولايات المتحدة منعت أوكرانيا من استكمال محادثات السلام مع روسيا في اسطنبول العام الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فيجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع أخذ الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية في الاعتبار.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT + "تايم"