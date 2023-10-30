شويغو: خسائر القوات الأوكرانية في هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف فرد بين قتيل وجريح

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق نجاحات على الأرض.

وقال شويغو في منتدى شيانغشان الأمني ​​العاشر في بكين: "فقط منذ 4 يونيو، أي منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق وتمت رعايته بسخاء من الغرب، خسرت كييف أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح".

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وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات وأن أوكرانيا فشلت في تحقيق أي نجاحات مهمة من الناحية التكتيكية.

وأكد أن القوات الروسية "ستواصل المهام الموكلة إليها بشكل ممنهج، وضمان سلامة المدنيين".

من ناحية أخرى شدد الوزير على أن روسيا ما زالت مستعدة لبحث الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع وتعزيز التعايش مع الغرب.

وأضاف: "في حال تهيئة الظروف اللازمة، سنظل مستعدين لإجراء مناقشات سياسية على أساس واقعي سواء في ما يتعلق بحل الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع، أو بشأن معايير مزيد من التعايش مع الغرب ككل".

وشدد شويغو على أنه من المهم ضمان علاقات متساوية بين جميع القوى النووية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالمي.

المصدر: تاس