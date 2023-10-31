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"هتفت الله أكبر".. الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة في باريس (فيديو)

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فتحت الشرطة الفرنسية النار على امرأة كانت تطلق "تهديدات" في محطة قطارات بباريس، ما أدى الى إصابتها بجروح.

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وأفاد شهود بأن المرأة كانت "محجبة بالكامل" وهتفت "الله أكبر" و"أطلقت تهديدات".

وأوضح مصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من "عزل" المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظرا إلى "عدم امتثالها للأوامر" و"خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم".

من جهته، قال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت "بتفجير نفسها" مضيفا أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بليغة.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين واحد يتعلق بتصرف المرأة، والثاني لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبررا.

ورفعت فرنسا مستوى الانذار إلى حده الأقصى في إطار خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب سلك الطريق التطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.

المصدر: أ ف ب

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