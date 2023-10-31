هجوم في إسرائيل على علاء مبارك بسبب هتلر

هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، "بعد أن أشاد بأدولف هتلر على خلفية جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

إقرأ المزيد

وحذف علاء مبارك، تدوينة له على موقع "إكس" مصحوبة بصورة الزعيم النازي أدولف هتلر، بعد سجال مع الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وقام علاء مبارك بالرد على تدوينة للصحفي الإسرائيلي التي سخر فيها من الأوضاع في غزة، حيث قال كوهين: "منورة يا غزة".

ورد مبارك بنشر صورة هتلر قائلا: "غزة منورة، ما هذه الحقارة! تصدق يا ابن كوهين أعمالكم السوداء، وجرائمكم القذرة، ومشاهد الأطفال الصغار والأطفال الرضّع في الأكفان، جعلونا نحب هذا الرجل، ونقول ولا يوم من أيامك يا هتلر كان لديه بعد نظر".

ورد كوهين: "علاء بيه مبارك؛ ماذا جرى وما غيّرك علينا؟ أم أحببت أن تتاجر بالقضية الفلسطينية مثلك مثل أردوغان وخامنئي".

وتابع: "والدك كان الرئيس المصري الوحيد، وصاحب أطول فترة رئاسة في تاريخ مصر، أكتر من 30 سنة، لم ينفذ اختراقاً أمنياً ضدنا، وكان يتصور وهو بيضحك أمام البلدوزر شارون وأولمرت ونتنياهو".

وتابع: "لو نشرت صورة الفوهر مرة أخرى، المنظمات الصهيونية في أوروبا ستصادر أرصدة عائلة مبارك التي سرقها من قوت الشعب المصري المكلوم، والموجودة في بنوك مدريد وجنيف ولندن وموناكو وباريس، وستتذكرني وقتها".

وبعد ردّ كوهين، حذف علاء مبارك التدوينة، ليعود الصحافي الإسرائيلي، لينشر تدوينة جديدة يصف فيها علاء مبارك بـ"الجبان والثرثار".

ليعلق علاء مبارك على أحد متابعيه قائلا: "الخسيس ابن كوهين بدا غبياً ومتعجلا في الرد كما توقعت، ودخل فاتح صدره بكلمتين ليس لهما أهمية، والبعيد غبي منه فيه، والغريب أن كوهين البجح اختلط عليه الأمر بالمنهوبة، وتناسى الأراضي الفلسطينية المنهوبة اللي تم نهبها واغتصابها بالقوة".

المصدر: الإعلام الإسرائيلي