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لابيد ينتقد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة

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لابيد ينتقد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة
AP
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انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي علق على صدره نجمة صفراء خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.

وقال لابيد في منشور عبر منصة X: "ما يحدث في دولة إسرائيل ليس محرقة، إنها حرب. العام ليس 1943. العام هو 2023".

وكان أعضاء الوفد الإسرائيلي علقوا خلال اجتماع لمجلس الأمن نجمة داوود الصفراء على صدورهم تذكّر بإجبار اليهود في الحقبة النازية في ألمانيا على تعليقها على ثيابهم لتمييزهم إبان محرقة اليهود.

وقال ممثل الوفد إنهم سيرتدون الشارات حتى يدين المجلس "حماس" ويطلب إطلاق سراح الأسرى.

المصدر: RT

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