لابيد ينتقد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي علق على صدره نجمة صفراء خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.

وقال لابيد في منشور عبر منصة X: "ما يحدث في دولة إسرائيل ليس محرقة، إنها حرب. العام ليس 1943. العام هو 2023".

מה שקורה במדינת ישראל הוא לא שואה, זו מלחמה. השנה היא לא 1943. השנה היא 2023. pic.twitter.com/quFbOknGZJ — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 31, 2023

وكان أعضاء الوفد الإسرائيلي علقوا خلال اجتماع لمجلس الأمن نجمة داوود الصفراء على صدورهم تذكّر بإجبار اليهود في الحقبة النازية في ألمانيا على تعليقها على ثيابهم لتمييزهم إبان محرقة اليهود.

وقال ممثل الوفد إنهم سيرتدون الشارات حتى يدين المجلس "حماس" ويطلب إطلاق سراح الأسرى.

المصدر: RT