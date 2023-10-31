البرلمان العربي يستنكر مجزرة "مخيم جباليا" ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية الأوضاع الخطيرة

أدان البرلمان العربي مجزرة "مخيم جباليا" التي راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، محملا المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل صمت وعجز دولي مشين.

وذكر البرلمان العربي: "أدان البرلمان العربي المجزرة البشعة التي قامت بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بحق المدنيين في مخيم جباليا اليوم والذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيد، ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، ويحمل البرلمان العربي المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته المسؤولية عن هذه المجازر التي ترتكب يوميا بحق المدنيين العزل في ظل صمت وعجز دولي مشين".

وأضاف البرلمان العربي أن "استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتي لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور، وإن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعها على الاستمرار في ارتكابها".

ودعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، والمطالبة بالحماية الدولية لهم من بطش وجبروت وصلف القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT