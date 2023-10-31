الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت لانا نسيبة، المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات حول الحرب في غزة، قالت: "70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس"، واصفة العدد المقلق من الأطفال الذين يقتلون في قطاع غزة بأنه "وصمة عار" على ضمير العالم الأخلاقي.

وأضافت: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا"، معتبرة أن "مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى".

وتابعت قائلة: "جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس. سكان الضفة الغربية يعانون أيضا من المستوطنين الإسرائيليين الذين صعّدوا من هجماتهم، الأمر الذي أجبر الكثير من الفلسطينيين على النزوح".

المصدر: RT