الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد كتيبة بيت لاهيا في "حماس" (فيديو + صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تمكن يوم أمس الاثنين من قتل قائد كتيبة بيت لاهيا في حركة "حماس" نسيم أبو عجينة بقصف استهدف مقره".

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك إنه "استنادا إلى معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قائد كتيبة بيت لاهيا في لواء الشمال التابع لحماس، نسيم أبو عجينة".

الجيش الإسرائيلي

وأفاد البيان بأن "أبو عجينة أدار المذبحة التي وقعت في 7 أكتوبر في كيبوتس إيرز وموشاف نتيف هاسارا. وشارك في تطوير الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية التابعة لحماس"، مشددا على أن "القضاء عليه يضر بشكل كبير بجهود منظمة حماس الإرهابية لعرقلة الأنشطة البرية للجيش الإسرائيلي".

المصدر: RT